Україна

Півзахисник провів дуже вдалу кампанію.

Шахтар після завершення чемпіонського сезону провів традиційне опитування щодо найкращого гравця сезону серед вболівальників.

Як повідомляє офіційний сайт "гірників", нагороду отримав півзахисник Георгій Судаков, який випередив Анатолія Трубіна, Тараса Степаненка та Артема Бондаренка.

У сезоні-2022/23 Судаков провів 39 матчів на клубному рівні, забивши п'ять голів і віддавши 11 результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Шахтар буде в третьому кошику під час жеребкування групового етапу Ліги чемпіонів-2023/24.