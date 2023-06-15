Україна

Карло Ніколині прокоментував чутки про продаж Судакова.

Асистент спортивного директора Шахтаря Карло Ніколіні прокоментував для чутки про інтерес до півзахисника Георгія Судакова з боку європейських клубів.

"У мене не було офіційних телефонних переговорів щодо Судакова. Тому я не можу підтвердити правдивість цих чуток.

Справа не в тому, що Шахтар хоче продати Судакова. Для нього та інших перспективних гравців, які тут ростуть, немає в цьому потреби чи мети.

Намір клубу полягає в тому, щоб побудувати справді сильну команду та продовжувати перемагати в Європі. Тоді стане зрозумілим, що ніхто не підлягає продажу.

Нам не потрібно демонструвати наших найкращих гравців, щоб продати їх тому, хто більше заплатить", — цитує фахівця SportItalia.

Нагадаємо, нещодавно Георгій Судаков підписав з клубом новий контракт, розрахований до 30 червня 2028 року.