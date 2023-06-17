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Капітан збірної України розповів враження після матчу проти непростого суперника.

Андрій Ярмоленко дав коментар після матчу збірної України проти Північної Македонії - канал УАФ.

"Я думаю, що результатом ми задоволені. Тим більше, що після першого тайму програвали 0:2, але по грі багато запитань, особливо перший тайм, грали погано. Проте всі молодці, тому що зібралися у другій половині, переломили хід поєдинку. Як кажуть — "гра забувається, результат залишається", отже потрібно відпочити та готуватися до наступної гри.

В перерві тренерським штабом було сказано мало хорошого, проте, як бачимо, це подіяло, тому супер, що така добра реакція сталася від всіх нас і ми зуміли переломити хід поєдинку.

Це добре, що багато забиваємо, проте багато й пропускаємо, тому потрібно працювати над помилками і робити кращим те, що в нас виходить. Всі хлопці показали, що ми справжні українці, незламні, б'ємося до кінця і не здаємося.

Звичайно, ми привітали Іллю Забарного та Юхима Коноплю з дебютними голами, вони молодці, багато працювали, йшли до цього".

Збірна України перемогла національну команду Північної Македонії, детальний тактичний розбір матчу можете прочитати за посиланням.