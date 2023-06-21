U-21

Команда Санті доволі довго не могла забити за повної переваги над суперниками, але в другому таймі її прорвало.

Молодіжний чемпіонат Європи серед юнаків віком до 21 років станом на момент початку кваліфікаційного раунду вже встиг захопити глядацьку увагу в Україні, адже представники нашої країни на старті міжнародних змагань переграли однолітків із Хорватії (2:0). А вже на за пів години після завершення гри за участі "синьо-жовтих" розпочинали матч інших два учасники нашого квартету B — команди Румунії, для якої цей турнір був сумісним домашнім на пару з Грузією, та Іспанії.

Зрозуміло, що представники Піренейського півострова мали в своєму складі більш іменитий набір виконавців, із яким уболівальники мали можливість познайомитись за переглядом як матчів Ла Ліги, так і, у випадку півзахисника Манчестер Сіті Серхіо Гомеса, англійської Прем’єр-ліги. А що було в господарів? Певна річ, що несамовита підтримка домашніх трибун та намагання Еміла Сендоя зробити неможливе — переграти іспанців у тактичному плані.

І якщо в захисті румунам себе більш-менш удавалось почувати нормально, то з діями в атаці вони взагалі не вгадали, бо, якщо й загрожували воротам Арнау Тенаса, то тільки за рахунок дальніх ударів посередньої якості. У "Фурії Роха" тим часом моменти були на будь-який смак, тоді як залишалось лише їх реалізовувати. А ось у цьому плані в команди Санті були дуже великі негаразди. Чого вартував тільки момент капітана Абеля Руїса, який у межах воротарського не влучив по порожніх воротах на завершення прострілу з правого флангу.

І допоки невгамовні Родрі та Баена нарешті не розірвали той лівий край захисту опонентів, вони не зупинились. Але сталось це лише за десять хвилин після відновлення гри в другому таймі, проте вже тоді перевага Іспанії не викликала жодних сумнівів. Довелось випустити на заміну Арнау Віктора Гомеса на правий фланг захисту, і вже він розігнав перший результативний наступ прострілом на Баену до центру штрафного.

А потім "червоні" почали відверто возити суперників власними мереживами перед чужим штрафним. Другий гол у підсумку вони вигадали теж у схожому стилі, але тоді Руїс не пожалкував передачі на Серхіо Гомеса, а той продовжив на Міранду, який просто не мав права схибити з критичної близькості до чужих воріт.

Румуну щось намагались зробити з власними діями попереду, але від безсилля більше нервували та дратувались за найменшого натяку. Це в підсумку призвело до непотрібного фолу проти Ороса від одного з найбільш досвідчених захисників Раковіцана перед власними володіннями, після чого постріл Серхіо Гомеса зі стандарту влучив у стінку, а ось рикошет від неї полетів уже прямо у ворота. Попа таким чином отримав третій результативний удар у цій грі.

У наступному турі молодіжна збірна Румунії зіграє проти України на цій самій арені, а Іспанія протистоятиме Хорватії на Джулешті.Румунія U-21 —0:3Баена, 55, Міранда, 62, С. Гомес, 90+5Попа — Пантя, Раковіцан, Дікан, Борза — Ішфан (Цику, 85), Албу, Піту (Ліксандру, 65) — Мунтяну (Мазілу, 72), Бирліджа (Бирліджа, 65), Попеску (Петріла, 65).Арнау Тенас — Арнау Мартінес (В. Гомес, 46), Паредес, Пачеко, Міранда — Бланко, Баена (Вейга, 74) — Родрі (Рікельме, 81), Сансет (Орос, 74), С. Гомес — Руїс (Камельйо, 86).Попередження: Дікан, Цику — Пачеко, Баена