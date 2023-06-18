Україна

Харківська команда вийде із відпустки 26 червня.

Харківський Металіст 1925 розпочне підготовку до нового сезону 26 червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

У понеділок, 26 червня, харків'яни пройдуть медичне обстеження, а наступного дня розпочнуть перший навчально-тренувальний збір у Щасливому.

Команда Едмара працюватиме у режимі дворазових тренувань, а 3 липня зіграє товариський матч проти Чайки із Другої ліги.

5 липня розпочнеться другий збір у Винниках, де команда базуватиметься у готелі City Inn, а тренування проводитимуться на стадіоні імені Богдана Маркевича.

На другому зборі Металіст 1925 зіграє проти Агробізнесу та львівського Руху. Ігри пройдуть 15 та 21 липня відповідно.

21 липня харків'яни повернуться до Счастливого, де проходитиме подальша підготовка до старту нового сезону.

За підсумками минулого сезону Металіст 1925 посів 12 місце в турнірній таблиці УПЛ.