Україна

Роман Котляр розібрав чергову гру національної збірної у відборі на Євро-2024.

Збірна України завершила літній збір. Результат вийшов гарним, до того ж дозволив нашій команді зайняти другу сходинку перед важливими поєдинками восени. Проте невдалих моментів також вистачало. Розберемося яких саме.

Мальта вирішила копіювати пресинг Північної Македонії: активно тиснула на суперника вже при білд-апі та на флангах

Команда Мікеле Марколіні намагалася створювати проблеми вже на стадії побудови атак нашої збірної. Високо персонально пресингувала гравців та змушувала Анатолія Трубіна вибивати м'яч вперед або ризиковано розігрувати його коротко.

Нерідко це призводило до втрат. Ось, наприклад, один з епізодів коли вдалося затиснути захисника на фланзі, один гравець збірної Мальти витягується на Іллю Забарного, а інший перекриває лінію передачі на голкіпера, через що захисник змушений вибивати м'яч вперед.

Окремо варто сказати про черговий невдалий матч Миколи Матвієнка. В цьому поєдинку він діяв в якості фактично лівого крайнього захисника. Все через нову структуру збірної України в атаці. Вона являла собою класичні 4-3-3, де Руслан Маліновський та Георгій Судаков виконували роль інсайдів, а Віктор Циганков цього разу діяв не в парі з нападником, а в якості лівого вінгера, проте була гібридною, тому що ситуативно переходила у 3-5-2 із варіаціями.

Цьому сприяв одночасний вихід на поле одразу кількох номінальних центрбеків, яких скоріше всього випускали на поле саме з метою ефективного переходу на трійку у позиційних атаках. Юхим Конопля та Віктор Циганков створювали ширину.

Повертаючись до Миколи відзначаємо, що він відверто провалив нинішні поєдинки збірної, у цій зустрічі часто програвав єдиноборства та вибирав невірний таймінг. Розглянемо епізод, який лише дивом не завершився голом у наші ворота. Захисник невдало вибирає момент для вихода на верховий м'яч, залишаючи безліч вільного простору у глибині, куди вривається Джозеф Мбонг.

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Захисний блок змушений за ланцюжком зміщуватися для компенсації, в підсумку не йде мова про якісь орієнтири. Юхим Конопля ще й грає занадто не щільно проти Янніка Янніка, який в підсумку ледве не забиває гол.

Далі ще один момент. Гравець Шахтаря впевнено програє повітряне єдиноборство тому ж Янніку Янніку, який скидає під удар Джоді Джонсу, а той пробиває поруч зі стійкою.

Структура в обороні не змінилася — традиційні 4-4-2, ситуативно в лінію з нападником піднімався Руслан Маліновський або вінгер.

В атаці мало що виходило через компактність оборони "хрестоносців" 3 5-3-2 та погану реалізацію.

Тренерский штаб в черговий раз вгадав із замінами, які створили переможний гол

Ну, практично. Вирішальний м'яч забив Віктор Циганков, який реалізував пенальті у зустрічі після промаху з позначки Андрія Ярмоленка, проте його зробили саме гравці, що з'явилися з лави запасних, тому знову відмічаємо хорошу роботу Сергія Реброва та його помічників у перерві.

Віталій Миколенко додав балансу на лівому фланзі захисту, замінивши Матвієнка, й саме він виконав подачу до штрафного майданчика, де форвард Артем Довбик головою відправив м'яч в центр на інсайда Віталія Буяльського (Владислав Ванат зіграв непогано у першому таймі, проте підвела невдала реалізація), а той оцінивши епізод вирішив не пробивати, а скинути на капітана. Ось так заміни практично в кожній ланці команди зробили вирішальне взяття воріт. Доволі непогано.

Відмічаємо блискучий ігровий інтелект футболіста Динамо. На жаль, він ніяк не може заграти у збірній через стиль гри, де його найкращі якості девальвуються.

Після голу динаміка дещо знизилася. Україна більше концентрувалася на втриманні результату, хоча й не забувала вибігати у контратаки. Ситуативно команда оборонялася у шість захисників. Це спрацювало.

Висновок цього матчу позитивний?

Так, за результатом, ні — за якістю гри. Поєдинки відбору показали принаймні одну слабку сторону збірної України Сергія Реброва, якою є вразливість до високого пресингу з боку суперників. Також тренерський штаб все ще в пошуках балансу в атаці, проте на побудову моделі команди потрібен час. Комплексно оцінювати виступи збірної можна буде у майбутньому, наразі потрібно бути задоволеними важливими пунктами у контексті боротьби за путівку на континентальний форум, давати якусь конкретну оцінку можна буде лише на дистанції.