Football.ua разом із партнером проекту, брендом "Львівське", підбиває підсумки матчу Північна Македонія — Україна, у якому команда Сергія Реброва мала значні складнощі в подоланні аутсайдера відбіркової групи.
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Україна — Мальта 1:0
Голи: Циганков, 72 (пен.)
На 52-й хвилині Андрій Ярмоленко (Україна) не забив пенальті (поперечина).
Україна:
Трубін — Конопля, Кривцов, Забарний, Матвієнко (Миколенко, 46) — Ярмоленко (Сидорчук, 81), Степаненко, Маліновський (Буяльський, 63), Судаков — Циганков (Сваток, 90+5) — Ванат (Довбик, 63).
Мальта:
Бонелло (М. Грек, 45+3) — З. Мускат, С. Борг, Ж. Борг — Мбонг, Янкам, Гійомьє, Теума (Дж. Грек, 87), Камензулі — Джонс (Дімек, 62), Нвоко (Сатаріано, 46).
Попередження: Ванат, Маліновський — Ж. Борг, С. Борг.