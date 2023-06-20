Україна

Один з гравців отримав пошкодження.

Збірна України напередодні першого матчу чемпіонату Європи-2023 серед молодіжних команд отримала погану звістку.

Як повідомляє офіційний телеграм-акаунт УАФ, пошкодження отримав півзахисник Олександрії Микола Михайленко. Його місце у складі зайняв захисник Володимир Салюк.

Зазначимо, що перший матч команди Руслана Ротаня відбудеться вже в середу, 21 червня, о 19:00 проти Хорватії.

Нагадаємо. раніше повідомлялось, що Михайло Мудрик може пропустити молодіжний чемпіонат Європи.