Євро-2024: чемпіонат Європи з футболу

У вінгера Челсі пошкодження.

Збірна України в рамках поєдинку четвертого туру відбіркового етапу до ЄВРО-2024 грала проти Мальти у Трнаві та здобула мінімальну перемогу.

У матчі участь не брав вінгер Михайло Мудрик. Головний тренер збірної України Сергій Ребров пояснив відсутність футболіста.

"Мудрик вчора на тренуванні відчув проблеми з литковим м’язом. Сьогодні на розминці він спробував — сказав, що все добре, але перед виходом на поле сказав, що не може. Тому під великим питанням його участь у Євро-2023 (серед команд U-21 — прим. ред.). Він сам повинен вирішувати, він дуже хоче поїхати", — сказав Сергій Ребров у флеш-коментарі Суспільне Спорт.

Зазначимо, що перший матч на турнірі українська команда під керівництвом Руслана Ротаня проведе вже в середу, 21 червня, проти Хорватії.

Нагадаємо, раніше тренерський штаб молодіжної збірної України оголосив заявку команди на чемпіонат Європи U-21.