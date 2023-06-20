Україна

У розширений список потрапили 100 молодих футболістів.

Видання TuttoSport представило список зі 100 претендентів на нагороду Golden Boy 2023, яка вручається найкращому молодому гравцю з Європи до 21 року.

До списку найкращих потрапили чотири представники української Прем'єр-ліги: воротар Зорі Олександр Сапутін (33 місце), голкіпер Ворскли Павло Ісенко (43), захисник Динамо Максим Дячук (54) та венесуельський форвард Шахтаря Кевін Келсі (87).

Крім них, список наповнений такими талантами, як Джамал Мусіала (Баварія), Джуд Беллінгем (Реал) та Гаві (Барселона), який здобув нагороду минулого року.

Топ-10 фаворитів:

1. Джамал Мусіала (Баварія);

2. Джуд Беллінгем (Реал);

3. Гаві (Барселона);

4. Антоніу Сілва (Бенфіка);

5. Алехандро Бальде (Барселона);

6. Хаві Сімонс (ПСВ);

7. Флоріан Вірц (Баєр);

8. Беньямін Шешко (Зальцбург);

9. Девін Ренш (Аякс);

10. Джорджо Скальвіні (Аталанта).

Нагадаємо, нагорода Golden Boy вручається із 2003 року.