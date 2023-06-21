Україна

Команда Юрія Вернидуба розпочала підготовку до нового сезону в УПЛ.

У вівторок, 20 червня, криворізький Кривбас вийшов з відпустки, яка тривала два тижні. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Разом із усіма футболістами підготовку розпочав нападник Олексій Хобленко, який останні півроку виступав за львівські Карпати на правах оренди.

Після командного обіду головний тренер Юрія Вернидуб розповів команді про найближчі плани, після чого на одному з полів Академії Кривбас пройшло перше тренувальне заняття.

Тренування носило втягуючий характер. Після розминочних вправ футболісти займались біговою роботою, а потім попрацювали з мʼячами у квадратах. Завтра у червоно-білих починається планове медобстеження. Перші дні першого збору, який завершиться 1 липня, будуть втягуючими — одноразові вечірні тренування.

З 23 червня команда займатиметься у дворазовому режимі. Найближчий матч Кривбас проведе 28 червня проти Кременя з Першої ліги.

Також стало відомо, що на другому зборі Кривбас проведе три контрольні матчі. 8 липня Кривбас зіграє проти львівських Карпат. 16 липня відбудеться спаринг проти Минаю, а 18 липня – проти Дніпра-1. Також шукається спаринг-партнер на 12 липня.

Нагадаємо, перший збір пройде з 20 червня до 1 липня, а другий — з 5 по 19 липня.