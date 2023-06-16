Україна

Боснійський хавбек набрав найбільшу кількість голосів.

Півзахисника Кривбасу Ріфета Капіча було визнано найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Боснійський хавбек набрав найбільшу кількість голосів (53%) від вболівальників.

У битві за нагороду Ріфет обійшов Андрія Кліщука (17%), Максима Задераку (11%), Івана Дібанго (11%), Данила Бескоровайного (5%) та Артура Микитишина (3%).

Минулого сезону Капіч провів 29 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав дві результативні передачі.

За підсумками сезону Кривбас зайняв сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.