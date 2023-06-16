Боснійський хавбек набрав найбільшу кількість голосів.
Ріфет Капіч, ФК Кривбас
16 червня 2023, 11:21
Півзахисника Кривбасу Ріфета Капіча було визнано найкращим гравцем криворізького клубу за підсумками другої половини сезону. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Боснійський хавбек набрав найбільшу кількість голосів (53%) від вболівальників.
У битві за нагороду Ріфет обійшов Андрія Кліщука (17%), Максима Задераку (11%), Івана Дібанго (11%), Данила Бескоровайного (5%) та Артура Микитишина (3%).
Минулого сезону Капіч провів 29 поєдинків, у яких забив шість голів та віддав дві результативні передачі.
За підсумками сезону Кривбас зайняв сьоме місце у турнірній таблиці УПЛ.