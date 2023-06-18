Україна

Вже у вівторок, 20 червня, криворізька команда розпочне підготовку до нового сезону.

Футболісти Кривбасу вийдуть із відпустки у вівторок, 20 червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Команда Юрія Вернидуба збереться на клубній базі у Кривому Розі, після чого розпочне перший навчально-тренувальний збір, який триватиме до 1 липня.

За цей час криворіжці проведуть один спаринг проти Кременя, який посів восьме місце у Першій лізі за підсумками минулого сезону. Гра відбудеться 28 червня.

Другий збір розпочнеться на Закарпатті на початку липня. Там Кривбас проведе кілька контрольних матчів. Імена суперників стануть відомими пізніше.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Кривбас зайняв сьоме місце в турнірній таблиці УПЛ. Це був перший сезон криворіжців в УПЛ після підвищення з Першої ліги.