Україна

Олег Протасов виступив з заявою.

Віцепрезидент УАФ Олег Протасов заявив, що він і головний тренер молодіжної збірної України Руслан Ротань готові взяти на поруки президента УАФ Андрія Павелка, якого відправили у СІЗО на 60 діб.

"Перебуваю в розташуванні збірної U-21 у Бухаресті. Сьогодні для України матчем із Хорватією стартує молодіжне Євро-2023.

Тим часом УАФ репресують. Ганебний судовий процес із намірами арешту триває проти генсека УАФ Юрія Запісоцького. А завтра львівські судді розглядатимуть апеляційні скарги адвокатів на незаконний арешт керівника асоціації Андрія Павелка.

Якщо мета замовників — заблокувати нашу роботу, то ви програли. Хоча насправді ви програли вже тієї самої миті, коли ще наприкінці минулого року намагалися вчинити переворот в УАФ не менш ганебними методами, ніж ті, до яких вдаєтеся зараз, заарештовуючи людей без жодного доведеного доказу їхньої вини.

Футбол — це командний вид спорту. І саме тому і я, і головний тренер молодіжної збірної Руслан Ротань у черговий раз підкреслюємо свою готовність узяти на поруки Андрія Павелка. Ми вчергове висловлюємо свою цілковиту підтримку президенту асоціації та генеральному секретареві, засуджуючи незаконні дії проти них.

На жаль, футбольна спільнота України й досі не почула й не побачила реакції гаранта Конституції нашої держави на це суддівське свавілля. І тому я продовжую апелювати до Володимира Зеленського із закликом стосовно відповідної реакції.

Невже так просто й безкарно можна руйнувати роботу асоціації — члена УЄФА та ФІФА? Невже так безсоромно можна використовувати для цих цілей ресурс кримінально-репресивної машини?

Це не може бути нормою для будь-якої цивілізованої держави! І це точно не повинно бути нормою для України, яка прямо в ці хвилини виборює своє право на суверенний та демократичний розвиток", — написав Протасов у Фейсбуці.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.