Україна

Ігор Бєланов висловився щодо арешту президента УАФ.

Співголова комітету професіонального футболу УАФ Ігор Бєланов заявив, що прибуде на розгляд апеляції на арешт президента УАФ Андрія Павелка у Львові.

"Сьогодні я знову у Львові. Завтра піду на судове засідання із розгляду апеляції на арешт президента УАФ Андрія Павелка. Як і у футболі є три рефері, що є гарантією фейр-плей, завтра розглядатимуть це питання три судді.

Хочу вірити, що їм вистачить сміливості на «чесну гру», на прийняття законного рішення про скасування арешту, після чого вони без сорому будуть дивитися в очі, навіть, не нам, а своїм дітям.

Життя — довге. І якщо сьогодні ви комусь потрібні, щоб використати вас у не вашій війні, то завтра може не знайтися й однієї людини, готової подати вам руки.

Ті, хто зараз дає вам накази й шантажує, завтра буде ніким і навряд чи хтось взагалі згадає вголос імена цих людей. Ну хіба що такі самі судді як ви, коли судитимуть їх за корупцію чи контрабанду, диверсію, колабораціонізм чи зловживання владою.

А щодо футболу, то я хочу сказати, що ще ніколи ми не були так об'єднані як зараз, коли вандально руйнують нашу футбольну ГРОМАДСЬКУ структуру, незаконно кидаючи її керівника за ґрати. За ці дні я отримав дуже багато дзвінків та смс від колег, друзів, однодумців, військових, футбольних і не футбольних людей, які шоковані тим, що відбувається. І не менш шоковані мовчанням нашого Президента та керівників органів поліції і генеральної прокуратури.

У будь-якому разі залякати нас не вийшло. А ті, хто стоять за спробами ганебних репресій невинних людей, просто заклали бомбу повільної дії під власні ж стільці. А тому, «все буде добре. І ми переможемо». І Україна неодмінно переможе!" — написав Бєланов у Фейсбуці.

Нагадаємо, Павелка підозрюють у розкраданні коштів на будівництво заводу з виготовлення штучної трави для футбольних полів.

Раніше арешт Павелка прокоментував Олег Протасов.