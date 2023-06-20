U-21

Дізнайся, який канал транслюватиме поєдинки.

У середу, 21 червня 2023 року, стартує молодіжний чемпіонат Європи, де візьме участь Україна.

Втретє у своїй історії Україна U-21 візьме участь на молодіжному Євро. У 2006 році колектив Олексія Михайличенка виграв срібло, а в 2011 році під керівництвом Павла Яковенка "синьо-жовті" не зумів вийти з групи.

На груповому етапі Україна U-21 проведе три поєдинки: проти Хорватії (21 червня), Румунії (24 червня) та Іспанії (27 червня).

Де дивитись матчі молодіжної збірної України на Євро-2023?

У прямому ефірі поєдинки покажуть регіональні телеканали Суспільного.

Раніше повідомлялося, що Мудрик прилетів до Бухареста разом з Трубіним, Судаковим та Ванатом, щоб зіграти на молодіжному ЄВРО-2023.