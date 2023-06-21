Україна

Вінгер збірної України U-21 став невід'ємною частиною перемоги "синьо-жовтих" у стартовому матчі молодіжного чемпіонату Європи-2023.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна України U-21 здобула трудову перемогу над однолітками з Хорватії.

Як повідомляє повідомляє офіційний сайт УЄФА, кращим гравцем цього протистояння став український вінгер Олексій Кащук, який відзначився у матчі з хорватами вражаючим забитим голом на 19-ій хвилині та результативною передачею на Данила Сікана на 48-ій хвилині.

"Забив перший гол блискучим індивідуальним дриблінгом і холоднокровним ударом. Також допоміг у моменті з другим голом, виконавши точний навіс.

Крім того, він завжди був небезпечним за рахунок свого дриблінгу. Грав у захисті дуже дисципліновано, опускаючись у лінію півзахисту та роблячи побудову команди більш щільною в оборонній фазі", — аргументувала свій вибір Комісія технічних спостерігачів УЄФА на користь Олексія Кащука.

Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 — Хорватія U-21 на Football.ua. Наступний свій матч на молодіжному ЄВРО-2023 підопічні Руслана Ротаня проведуть 24 червня о 19:00, а суперником "синьо-жовтих" стане одна з команд-господарок в особі Румунії.

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