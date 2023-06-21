Україна

Український форвард висловився про успішний старт молодіжної збірної на чемпіонаті Європи-2023.

У рамках першого туру групового етапу молодіжного чемпіонату Європи-2023 у квартеті B збірна України U-21 здобула трудову перемогу над однолітками з Хорватії.

Нападник молодіжної української команди Данило Сикан, який став автором другого гола у ворота хорватів, поділився враженнями від результату цього протистояння.

"Кожен гол, гольовий момент, дає впевненість мені і команді. Для нас головне результат, ми його здобули. До гри у нас не було навіть інформації про цю команду, в неї змінився тренер. Вони не зіграли жодного матчу, навіть на передматчеве тренування не приїхали. Нам було складно щось дізнатися про суперника, як вони гратимуть, який буде склад і як нам впоратися з цією командою. Ми розбирали більш індивідуально гравців, відео з клубів. Якось брали з цього моменти і складали разом цю команду".

"Тиск відповідальності завжди буде, бо коли виходиш у старті, то береш відповідальність за цю позицію. Бо ти частина команди, і на полі маєш викладатися на 100%. Це стосується кожного, навіть якщо поза заявкою — маєш викладатися на 100%".

"Ми всі розуміємо, що найголовніше — перемога для України та ЗСУ. Бо у нашій країні йде війна, і ми хочемо допомогти нашій країні емоціями, щоб зробити легше нашим бійцям. І просто подякувати їм, що вони нас обороняють", — цитує слова Данила Сікана Суспільне Спорт.

Дивіться відео голів та огляд матчу Україна U-21 — Хорватія U-21 на Football.ua. Наступний свій матч на молодіжному ЄВРО-2023 підопічні Руслана Ротаня проведуть 24 червня о 19:00, а суперником "синьо-жовтих" стане одна з команд-господарок в особі Румунії.

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