Україна

Ексдинамівець приєднався до житомирського клубу.

Новачок УПЛ Полісся підписав дворічний контракт з центральним захисником Артемом Шабановим. Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Раніше центрбек захищав кольори луцької Волині, донецького Олімпіка та київського Динамо. В Європі Шабанов виступав за польську Легію та угорський Фегервар.

"Футбольний клуб Полісся безперервно продовжує селекційну роботу і ми раді привітати в команді Артема Шабанова. Переконані, що досвід Артема, який він здобув, виступаючи за ФК Динамо, Легію та Фегевар, допоможе Поліссю у наступному сезоні в найвищому дивізіоні українського футболу. Артем приєднується до команди на два роки", — коментує підписання центрального захисника генеральний директор клубу Володимир Загурський.