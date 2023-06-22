Україна

Нападник збирається проявити себе.

Нападник Олексій Хобленко повернувся у Кривбас після орендної угоди з Карпатами та збирається добре себе зарекомендувати в команді.

"Сумував за Кривбасом, чесно скажу. Перший день знову з командою, є трохи ностальгії. Дуже радий бачити колектив, тому все добре. Буду сумлінно тренуватись, аби зарекомендувати себе з найкращого боку. Чи закладав фундамент перед зборами у відпустці? Так, у мене завжди активна відпустка. Підтримував форму.

Завдання на підготовчий цикл? Насамперед — це набрати форму. Сподіваюсь добре себе проявити та отримати шанс від Юрія Вернидуба. На футбольному полі зроблю усе від себе залежне, аби показати свої найліпші сторони.

Чи слідкував за виступом «Кривбасу» у другому колі УПЛ? Так, дуже радий за хлопців, що вони вийшли з такої непростої ситуації та боролись за місце у єврокубках. Дивився гру з Дніпром-1, вболівав за нашу команду. Що ж, це тільки перший сезон в УПЛ. Впевнений, у цьому все складеться для Кривбасу краще", — наводить слова Хобленка офіційний сайт Кривбаса.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Кривбас вийшов з відпустки та провів перше тренування.