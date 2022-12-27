Україна: Перша ліга

Львівський клуб оформив свій перший зимовий трансфер.

Карпати Львів на своєму офіційному сайті оголосили про підписання нападникаОлексія Хобленка, права на якого належать криворізькому Кривбасу.

28-річний українець перейшов у клуб із Першої ліги на правах піврічної оренди, при цьому Карпати залишили за собою право викупу гравця на постійній основі.

Наразі львівський Карпати посідають друге місце у турнірній таблиці Першої ліги Групи А, поступаючись лідерством житомирському Поліссю.

У поточному сезоні УПЛ Олексій Хобленко провів за Кривбас 504 хвилини у восьми матчах, забивши один гол.