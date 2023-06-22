Україна

32-річний футболіст продовжить виступи у складі полтавського клубу.

Ворскла на своєму офіційному сайті оголосила про продовження контракту із півзахисником Олександром Скляром.

Терміни нової угоди з 32-річним футболістом не розголошуються, але зазначається, що це довгостроковий контракт.

Скляр перебрався до Ворскли з кропивницької Зірки у липні 2012 року. За цей час він провів 238 матчів, у яких забив 11 голів та віддав 19 гольових передач.

Минулого сезону Скляр відіграв 25 матчів, у яких забив чотири м'ячі та віддав чотири асисти.

Раніше повідомлялося, що Сергій Яворський залишив Ворсклу.