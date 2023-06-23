Україна

Відпустка львівського клубу завершиться 26 червня.

Футболісти львівського Руху вийдуть із відпустки у понеділок, 26 червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Після медичного обстеження та втягуючих тренувань підопічні Віталія Пономарьова розпочнуть повноцінну підготовку до нового сезону.

Вже на сьогодні відомі дев'ять спаринг-партнерів на літнє міжсезоння.

Графік контрольних матчів Руху:

1 липня: Рух — Поділля

7 липня: Рух — Нива Тернопіль

7 липня: Рух — Металург Запоріжжя

13 липня: Минай — Рух

13 липня: Дніпро-1 — Рух

16 липня: Рух — Прикарпаття

16 липня: Рух — Епіцентр

21 липня: Рух — Металіст 1925

21 липня: Рух — Агробізнес

Нагадаємо, за підсумками сезону Рух посів 11 місце у турнірній таблиці УПЛ та зберіг прописку у вищому дивізіоні.