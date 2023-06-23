Відпустка львівського клубу завершиться 26 червня.
Гравці Руху, ФК Рух
23 червня 2023, 10:53
Футболісти львівського Руху вийдуть із відпустки у понеділок, 26 червня. Про це повідомляє прес-служба клубу.
Після медичного обстеження та втягуючих тренувань підопічні Віталія Пономарьова розпочнуть повноцінну підготовку до нового сезону.
Вже на сьогодні відомі дев'ять спаринг-партнерів на літнє міжсезоння.
Графік контрольних матчів Руху:
1 липня: Рух — Поділля
7 липня: Рух — Нива Тернопіль
7 липня: Рух — Металург Запоріжжя
13 липня: Минай — Рух
13 липня: Дніпро-1 — Рух
16 липня: Рух — Прикарпаття
16 липня: Рух — Епіцентр
21 липня: Рух — Металіст 1925
21 липня: Рух — Агробізнес
Нагадаємо, за підсумками сезону Рух посів 11 місце у турнірній таблиці УПЛ та зберіг прописку у вищому дивізіоні.