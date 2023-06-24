Україна

Полтавці втратили бразильського вінгера.

Вінгер Ворскли Рікардо Лопес Перейра покинув Ворсклу та приєднався до Сувон Сіті, повідомляє офіційний інстаграм-акаунт південнокорейського клуба.

Азійський клуб не розкриває деталі угоди.

В цьому сезоні Рікардо Лопес провів сім матчів за Ворсклу, в яких отримав дві жовті картки.

Його контракт з полтавцями діяв до літа цього року, тому, вірогідно, трансфер відбувся на правах вільного агента.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла дізналася потенційних суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.