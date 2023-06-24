Полтавці втратили бразильського вінгера.
Рікардо Лопес, фото
24 червня 2023, 11:59
Вінгер Ворскли Рікардо Лопес Перейра покинув Ворсклу та приєднався до Сувон Сіті, повідомляє офіційний інстаграм-акаунт південнокорейського клуба.
Азійський клуб не розкриває деталі угоди.
В цьому сезоні Рікардо Лопес провів сім матчів за Ворсклу, в яких отримав дві жовті картки.
Його контракт з полтавцями діяв до літа цього року, тому, вірогідно, трансфер відбувся на правах вільного агента.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Ворскла дізналася потенційних суперників у другому раунді кваліфікації Ліги конференцій.