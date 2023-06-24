Україна

Клуб італійської Серії А знаходиться на постійному контакті з українською стороною.

Форвард національної збірної України та Дніпра-1 Артем Довбик може змінити клубну прописку вже цього літа та продовжити кар'єру в італійській Серії А. Про це повідомляє журналіст Альфредо Педулла.

За інформацією джерела, Лаціо перебуває у пошуках габаритного нападника та виявляє предметний інтерес до 26-річного українця, з клубом якого римляни знаходяться на постійному контакті.

Відзначається, що сума трансферу Довбика оцінюється у 10-12 мільйонів євро, не рахуючи різноманітних бонусів та відсотків від майбутнього продажу.

До українського форварда виявляють інтерес й інші італійські клуби, зокрема Торіно, проте, відзначається, що особисто гравець віддає перевагу перебратися до Серії А, незважаючи на існуючі варіанти з інших ліг.

Раніше повідомлялося, що Артем Довбик потрапив у сферу інтересів Порту, а на початку червня він продовжив контракт з Дніпром-1 до літа 2025 року.

Минулого сезону український форвард провів 39 матчів, у яких забив 29 голів та віддав вісім гольових передач.