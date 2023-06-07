Україна

Напередодні українець продовжив контракт із Дніпром-1.

Нападник Дніпра-1 Артем Довбик може продовжити свою кар'єру в італійській Серії А, незважаючи на нещодавно підписаний контракт із українським клубом. Про це повідомляє Tuttosport.

За інформацією джерела, у послугах 25-річного українця, який став найкращим бомбардиром УПЛ за підсумками сезону, зацікавлені одразу чотири клуби Серії А – Торіно, Удінезе, Салернітана та Болонья.

При цьому технічний директор "биків" Давиде Вагнаті стежить за українцем вже як мінімум 18 місяців.

Зазначається, що сума трансферу футболіста може становити близько 13 мільйонів євро.

Нагадаємо, вчора Довбик продовжив контракт із Дніпром-1 до літа 2025 року.