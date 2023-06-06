Нападник продовжить виступати за украхнську команду.
Артем Довбик, фото Дніпро-1
06 червня 2023, 20:43
СК Дніпро-1 довгий час вів перемовини з нападником Артемом Довбиком щодо підписання нового контракту та досяг свого.
Як повідомляє офіційний сайт дніпрян, нова угода між сторонами розрахована на два сезони — до літа 2025 року.
Зазначимо, що за три сезони Довбик став кращим бомбардиром в історії Дніпра-1.
На рахунку українського нападника 53 голи та 13 результивних передач у 84 матчах за дніпрян. Крім того, Артем став кращим бомбардиром двох останніх сезонів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Довбик потрапив на радари представників Серії А Торіно та Салернітани.