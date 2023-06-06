Україна

Нападник продовжить виступати за украхнську команду.

СК Дніпро-1 довгий час вів перемовини з нападником Артемом Довбиком щодо підписання нового контракту та досяг свого.

Як повідомляє офіційний сайт дніпрян, нова угода між сторонами розрахована на два сезони — до літа 2025 року.

Зазначимо, що за три сезони Довбик став кращим бомбардиром в історії Дніпра-1.

На рахунку українського нападника 53 голи та 13 результивних передач у 84 матчах за дніпрян. Крім того, Артем став кращим бомбардиром двох останніх сезонів УПЛ (14 та 24 голи відповідно).

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Довбик потрапив на радари представників Серії А Торіно та Салернітани.