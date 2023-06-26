Україна

Футболіст слідкує за виступами своїх земляків на міжнародній арені.

Півзахисник Динамо Олександр Андрієвський розповів, чи слідкує за виступом наших збірних. Нагадаємо, молодіжка під керівництвом Руслана Ротаня пробилась у 1/4 фіналу Євро-2023, а національна команда, яку нещодавно очолив Сергій Ребров, вдало провела червневі матчі відбору на Євро-2024, обігравши Північну Македонію і Мальту.

"Обидві команди дуже сильно виступають, молодіжка продовжує грати на Євро-2023, тож уболіваємо за них.

Попри те, що хлопці, які грають за збірні, приєднаються до нас лише на тренувальному зборі, все одно, вважаю, для клубу це величезний плюс, що його представники представляють честь країни на міжнародній арені. Чим більше буде таких футболістів, тим буде краще для клубу", — вважає Андрієвський.

Раніше повідомлялось, що Полісся орендувало Кравченка у Динамо.