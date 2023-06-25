Україна

Житомирський клуб матиме право викупу 26-річного футболіста.

Захисник київського Динамо Микита Кравченко продовжить свою кар'єру у складі Полісся. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Орендну угоду з 26-річним українцем розраховано до кінця сезону-2023/24. Також житомирський клуб матиме право викупити футболіста після закінчення оренди.

Минулого сезону Кравченко виступав за Колос на правах оренди, де відіграв 13 поєдинків. До цього він виступав за Дніпро-1, Олімпік та Маріуполь.

Раніше повідомлялося, що Андрущенко залишив Полісся.