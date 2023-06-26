Україна

Півзахисник підсилить новачка УПЛ.

Полісся продовжує роботу над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно задля участі в елітному дивізіоні чемпіонату України.

Як повідомляє офіційний сайт житомирян, новачком команди став півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв.

"Футбольний клуб Полісся залишається вірним своїм принципам та принципам президента клубу Геннадія Буткевича — функціонери клубу не припиняють пошук гравців, які потенційно можуть підсилити склад команди. На нашу думку, Еміль Мустафаєв — один із тих гравців, які своєю грою і майстерністю можуть допомогти Поліссю в дебютному сезоні в Українській Прем’єр-Лізі", — йдеться у заяві клуба.

В минулому сезоні Еміль Мустафаєв провів 19 матчів за Олександрію, у яких відзначився двома забитими голами та п'ятьма результативними передачами.

Нагадаємо, раніше Полісся презентувало нову форму на наступний сезон, підтримавши екологічну стратегію Nike.