Півзахисник підсилить новачка УПЛ.
Еміль Мустафаєв, фото Полісся
26 червня 2023, 21:26
Полісся продовжує роботу над підсиленням складу в поточне літнє трансферне вікно задля участі в елітному дивізіоні чемпіонату України.
Як повідомляє офіційний сайт житомирян, новачком команди став півзахисник Олександрії Еміль Мустафаєв.
"Футбольний клуб Полісся залишається вірним своїм принципам та принципам президента клубу Геннадія Буткевича — функціонери клубу не припиняють пошук гравців, які потенційно можуть підсилити склад команди. На нашу думку, Еміль Мустафаєв — один із тих гравців, які своєю грою і майстерністю можуть допомогти Поліссю в дебютному сезоні в Українській Прем’єр-Лізі", — йдеться у заяві клуба.
В минулому сезоні Еміль Мустафаєв провів 19 матчів за Олександрію, у яких відзначився двома забитими голами та п'ятьма результативними передачами.
Нагадаємо, раніше Полісся презентувало нову форму на наступний сезон, підтримавши екологічну стратегію Nike.