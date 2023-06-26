Україна

Гравець — про очікування від наступного сезону.

Півзахисник Динамо Київ Сергій Булеца прокоментував повернення в рідну команду та розповів про свої очікування.

"Дуже радий повернутися до команди, хлопці мене добре прийняли. Сьогодні перший день після відпустки, перші навантаження, розпочали роботу, працюємо. Думаю, з кожним днем будемо додавати. Все спокійно, партнери просто привітали з поверненням. Я в процесі освоєння.

Входити в робочий графік завжди важко. Під час відпустки я працював індивідуально: відвідував тренажерну залу, бігав, але коли ти тренуєшся один і з командою – це різні речі.

Минула кампанія? Перш за все, хочу сказати, що це був дуже хороший сезон, адже в нашої команди був дуже високий рівень. В цьому заслуга і тренера, і команди, і колективу загалом. Навіть дрібниці відчутно допомагають на футбольному полі.

Чи знаю, де буду грати у Луческу? Я більше атакуючий гравець. Але куди тренер поставить, там і готовий грати та прислухатися до його вказівок.

Чим більше спарингів – тим краще? Звісно, адже у грі ти краще розвиваєшся та набираєш фізичну форму, ніж у просто тренувальному процесі.

Особисті цілі? Звісно, хочеться закріпитися у Динамо, регулярно грати за команду. Я сам вихованець динамівської академії, тому дуже хотілося б виступати в основному складі", — наводить слова Булеци офіційний сайт киян.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що гравці Динамо вийшли з відпустки та пройшли медогляд перед стартом нового сезону.