Україна

Команда виходить з відпустки.

Лікар першої команди Динамо Анатолій Жучка розповів про медичне обстеження, яке футболісти традиційно проводять перед стартом нового сезону.

"Перш за все, усі футболісти дуже задоволені, що повернулися до оновленого корпусу «Добробуту», в якому дуже давно не були. Ми тут раніше проходили обстеження, і зараз зустріли багато знайомих спеціалістів, які теж були дуже раді нас бачити.

Щодо обстеження, то нічого нового немає – ті ж спеціалісти, ті ж аналізи, що й зазвичай. Усі хлопці прийшли в хорошому настрої, з бажанням працювати та готуватися до нового сезону. На цю мить пошкоджень чи захворювань немає ні в кого, сподіваюся, що все пройде у штатному режимі, і всі ми з хорошим настроєм за тиждень поїдемо на тренувальний збір до Австрії", — цитує лікаря офіційний сайт Динамо.

Раніше повідомлялось, що Полісся орендувало Кравченка у Динамо.