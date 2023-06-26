33-річний футболіст, схоже, повертається до київської команди.
АНДРІЙ ЯРМОЛЕНКО, ФК АЛЬ-АЙН
26 червня 2023, 16:58
У вівторок, 26 червня, Динамо опублікувало у соціальних мережах відео, що натякає на повернення Андрія Ярмоленка.
На обкладинці можна побачити напис "To be continued" (продовження слідує) і "Soon" (скоро).
Крім того, у самому відео представлено нарізання моментів, пов'язаних з Ярмоленком.
Нагадаємо, що Ярмоленко виступав за Аль-Айн, проте в українця завершується контракт із клубом і він отримає статус вільного агента.
Зазначимо, що Ярмоленко виступав за Динамо з 2006 до 2017 року.