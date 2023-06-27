Україна

Черкаська команда розпочала підготовку до дебютного сезону в УПЛ.

Вчора, 26 червня, черкаський ЛНЗ вийшов із відпустки та розпочав підготовку до дебютного сезону в українській Прем'єр-лізі. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Сьогодні та завтра футболісти пройдуть медичне обстеження, після чого підготовка проходитиме у Черкасах.

Перший спаринг відбудеться 2 липня, після чого з 3 по 16 липня буде проведено навчально-тренувальний збір в Умані. Там буде зіграно два контрольні матчі — проти Чорноморця (8 липня) та Колоса (16 липня).

Також ЛНЗ оголосив про те, що одразу семеро футболістів, у яких закінчилися контракти, залишили команду.

Склад дебютанта УПЛ залишили Антон Євдокимов, Владислав Нехтій, Денис Шеліхов, Ігор Солдат, Микита Полюлях, Олег Синьогуб та Ярослав Галенко.

Євдокимов виступав за ЛНЗ з березня 2021 року — на його рахунку 47 матчів та один забитий м'яч. На рахунку Нехтія з літа 2022 року 22 проведені матчі та один гол. Шеліхов відіграв лише два матчі (99 хвилин) після приходу в клуб у серпні 2022 року.

Солдат перебрався до ЛНЗ у серпні минулого року, після чого відіграв 20 матчів, забивши один гол. На рахунку Полюляха з літа минулого року 15 матчів та один гол. Синьогуб став гравцем черкаського клубу влітку 2022 року, відігравши у 11 матчах. На рахунку Галенка з липня 2021 року 39 матчів та 12 забитих м'ячів.

Нагадаємо, старт нового сезону УПЛ заплановано на 29 липня.