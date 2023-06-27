Україна

Нападник покине столичний клуб.

Динамо проводить роботу над формуванням складу на наступний сезон.

Нападник киян Артем Бєсєдін, який повернувся з оренди в Омонії, покине команду на правах вільного агента.

"Артем прийшов до мене на милицях — він лікується після тяжкої травми. Ми поговорили і незважаючи на довгостроковий контракт з Динамо, домовилися про те, що він отримає статус вільного агента.

Бажаю йому удачі!", — наводить слова президента Динамо ТаТоТаке.

Зазначимо, що Бєсєдін — вихованець київського Динамо. На його рахунку 143 матчі у складі команди, в яких він забив 35 голів та віддав 13 результативних передач. Контракт нападника діяв до кінця 2024 року.

Нагадаємо, що за підсумками минулого сезону Омонія вирішила не викуповувати Бєсєдіна, хоча мала таку можливість.