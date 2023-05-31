Україна

Артем продовжить виступи у столичній команді.

Український нападник Омонії з Кіпру Артем Бєсєдін повернеться до київського Динамо.

Взимку цього року кіпріоти орендували Бєсєдіна на пів року. Клуб не має наміру його викуповувати у киян, повідомляє 24sports.com.cy.

За час оренди Артем провів за Омонію 11 матчів, в яких забив один гол і зробив один асист. Тиждень тому українець став володарем Кубка Кіпру. У фінальному матчі він не грав через серйозну травму. 27-річний український нападник має ознаки серйозної травми хрестоподібного суглоба.