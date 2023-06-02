Україна

Український нападник повертається в Динамо.

Нападник Динам Артем Бєсєдін, який на правах оренди виступав за кіпрську Омонію, повертається в рідний клуб, про це повідомив офіційний сайт кіпріотів.

"З завершенням сезону закінчилася наша співпраця з Артемом Бєсєдіним. В приєднався до Омонії в січні та зробив внесок у шлях до перемоги у Кубку.

Окрім свого внеску в конкурентоздатність команди, він був відданим, дисциплінованим і професійним спортсменом. Дуже дякуємо Артему Бесєдіну за його внесок, бажаємо йому швидкого відновлення після травми та успіхів у подальшій кар'єрі", — йдеться у заяві Омонії.

В цьому сезоні форвард провів за кіпріотів 15 матчів, в яких відзначився голом та результативною передачею.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Артем Бєсєдін має ознаки серйозної травми хрестоподібного суглоба.