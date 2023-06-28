Україна

Українець розповів про резонансний епізод в матчі з Іспанією.

Голкіпер молодіжної збірної України Руслан Нещерет прокоментував епізод зі скасованим голом у його ворота в матчі проти іспанців на Євро-2023, а також висловився про результати групового етапу чемпіонату Європи.

Про причину незарахованого голу

"Іспанець ударив мене по руці, і я за інерцією навіть не зміг викинути той м’яч. Тож це був фол. Після цього він підійшов до мене і сказав, що дійсно зачепив. У тому моменті він же не міг сказати: "Ні, я не чіпляв його". Трохи хитрий".

Про дебют на Євро та результат матчу

"Треба спокійно підходити до таких ігор. Нам Руслан Петрович сказав, що ми маємо насолоджуватись таким моментом: ми вийшли з групи. Потрібно отримувати від цього задоволення, грати і тішити вболівальників.

Так, хотілось перемогти. Але гру ми провели гідно. Звісно, засмучуєшся, коли пропускаєш на останніх хвилинах. Це дуже неприємно для нас, а для мене як для воротаря – тим більше. Нічия – це теж хороший результат, тому думаю, що хлопці дуже добре зіграли".

Про налаштування на чвертьфінал та переїзд в інше місто на гру

"Як і на всі ігри, налаштовуємось по максимуму. Тренувальний процес змінюватись не буде, і грати по-іншому ми, навряд, станемо. Треба не відходити від своєї гри і витискати з цього максимум.

Думаю, що дорога – це точно не визначальний фактор. У нас має бути величезне бажання грати за тих хлопців, які зараз б’ються за нас і нашу свободу. Тому дорога – то взагалі не проблема", — сказав футболіст в інтерв'ю Суспільному.

ЗАБИРАЙ БОНУС 2500 ГРИВЕНЬ ВІД VBET — ПРЕМІУМСПОНСОРА ЗБІРНОЇ УКРАЇНИ