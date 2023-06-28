Англія

Перші слова хорвата як гравця манкуніанського клубу.

Новоспечений півзахисник Манчестер Сіті Матео Ковачич прокоментував свій перехід в стан команди Пепа Гвардіоли.

"Для мене це блискучий крок у кар'єрі, і я не можу дочекатися, коли почну працювати в Сіті. Кожен, хто спостерігав за цією командою під керівництвом Пепа, знає, наскільки вона класна – для мене вони найкращі у світі. Трофеї, які вони виграли, говорять самі за себе. Приєднатися до цієї команди – це дійсно мрія кожного футболіста.

Мені ще потрібно багато чому навчитися та розвиватися, і я знаю, що під керівництвом Пепа зможу прогресувати. Зараз я планую відпочити кілька тижнів, перш ніж повернутися в Манчестер, щоб розпочати підготовку до нового сезону. Я хочу допомогти Сіті залишатися на вершині та вигравати ще більше трофеїв", – сказав Ковачич.

У минулому сезоні хорватський хавбек провів 37 матчів за Челсі у всіх турнірах, у яких він забив два голи та віддав два асисти.

За неофіційною інформацією, сума трансферу Ковачича коштувала Манчестер Сіті близько 30 мільйонів фунтів стерлінгів (25 млн гарантованих + 5 млн бонусами).