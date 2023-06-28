Англія

Англієць переходить в лондонський клуб.

Тоттенгем не припиняє спроб підписати Джеймса Меддісона з Лестера та має успіх у цьому процесі.

Як повідомляє Фабріціо Романо, Тоттенгем уклав усну угоду з Лестером про підписання контракту з Джеймсом Меддісоном.Особисті умови узгоджені. Лондонці заплатять за футболіста 40 мільйонів фунтів стерлінгів.

У сезоні-2022/23 Джеймс провів за Лестер 32 поєдинки, в яких він забив десять голів та віддав дев'ять результативних передач.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Тоттенгем визначився з двома кандидатами на посилення центру оборони.