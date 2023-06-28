U-21

Форвард Іспанії прокоментував нічию проти України.

Молодіжна збірна Іспанії напередодні зіграла внічию проти України в третьому турі групового етапу чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року.

U-21. Іспанія — Україна 2:2 Відео голів та огляд матчу ЄВРО-2023

Після завершення гри нападник "Фурії Роха" Абель Руїс, який забив другий гол своєї команди з виходу на заміну, підбив підсумки протистояння.

"Це була дуже важка гра. Україна — одна з тих команд, які найкраще грають на цьому чемпіонаті. Це команда, яка пропонує багато щільної гри, і яку важко перемогти.

Здобутий заліковий бал допомагає нам бути першими в групі, але ми повинні робити на полі більше, бо наш виступ сьогодні не вартий того результату, який ми здобули. Найскладніше ще попереду.

Суперник у чвертьфіналі? Хто б ним не став, буде дуже важко. Легкої гри не буде, і все вирішуватимуть деталі", — заявив іспанський виконавець.

У чвертьфіналі чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року збірна Іспанії гратиме проти другої команди групи D.

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