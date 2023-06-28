Україна

Український нападник висловився про нічийний результат у матчі молодіжного чемпіонату Європи проти Іспанії U-21.

У заключному раунді групового етапу молодіжного ЄВРО-2023 збірна України U-21 зіграла в результативну нічию з однолітками з Іспанії (2:2), фінішувавши таким чином на другому місці квартету B за рівної кількості очок з іспанцями та поступившись лише за додатковими показниками.

Нападник "синьо-жовтих" Богдан В'юнник, який став автором першого гола у ворота іспанців, поділився враженнями від підсумкового результату цього протистояння.

"Чесно кажучи, ми були дуже засмучені, тому що ми справді домінували. Ми думали, що можемо перемогти. Іспанія — одна з найкращих команд у світі, але сьогодні ми дали максимум.

Мій гол — це звичайне тактичне напрацювання і з Назаренком, і зі мною. Ми двоє швидких гравців, і наша мета — робити забігання, використовуючи вільний простір. Він зробив навісну передачу, і я забив.

Ви не можете собі уявити, наскільки важливим був для мене гол. Мене багато критикували, що я не можу забивати, і я відчував сильний тиск, але сьогодні намагався бути спокійним. Коли я забив, мені дуже хотілося плакати.

У другому таймі ми намагалися зберегти енергію, намагалися контратакувати. Було так сумно, коли ми пропустили. Наша команда — як сім’я, і з кожним хорошим моментом, кожним голом, кожною перемогою ми набираємося мужності. Це додає нам великої впевненості", — цитує слова Богдана В'юнника офіційний сайт УЄФА.

Дивитися відео голів та огляд матчу Іспанія U-21 — Україна U-21 ви можете на Football.ua. У чвертьфіналі молодіжного ЄВРО-2023 команда Руслана Ротаня зіграє з переможцем групи D.

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