Україна

Гендиректор Шахтаря поділився очікуваннями від майбутнього благодійного поєдинку зі "шпорами" на підтримку України.

Напередодні донецьких Шахтер оголосив про те, що в рамках підготовки до нового сезону команда проведе благодійний товариський поєдинок з лондонським Тоттенгемом, під час якого будуть зібрані кошти на підтримку України.

Генеральний директор "гірників" Сергій Палкін поділився очікуваннями від цього протистояння, яке пройде на домашній арені Тоттенгема у Лондоні.

"Для нас дуже важливо підвищувати обізнаність людей у всьому світі про війну в Україні, про боротьбу, що веде український народ. Також наше завдання – робити все можливе, аби допомагати у вирішенні гуманітарних проблем, з якими зараз стикаються українці.

Тому ми раді можливості зіграти з Тоттенгемом у Лондоні, щоб підтримати цю місію. Сподіваємося, наш благодійний матч приверне увагу та збере на трибунах багато вболівальників, у тому числі українців, які вимушено виїхали до Великої Британії, рятуючись від війни. Для нас це чудова нагода зіграти з одним із найсильніших англійських клубів та зібрати кошти для підтримки України і нашого народу", — цитує слова Палкіна офіційний сайт Шахтаря.

Благодійний матч між Тоттенгемом та Шахтарем відбудеться шостого серпня. Початок зустрічі заплановано на 16:00 за київським часом (14:00 BST). Це буде перша зустріч клубів від 2009 року, коли вони протистояли одне одному в останньому розіграші Кубку УЄФА (нині — Ліга Європи), який того сезону виграли "гірники".