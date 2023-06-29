Дивіться відео найкращих моментів товариського матчу, що відбувся 28 червня 2023 року, 16:50.
Гравці Дніпра-1, СК Дніпро-1
29 червня 2023, 16:37
Дніпро-1 у стартовому контрольному матчі у рамках підготовки до нового сезону розгромив Севлюш Виноградів (5:0).
Перемогу команді Олександра Кучера принесли забиті м'ячі у виконанні Когута, Бабенка, Пуріти, Бланка та Гуцуляка.
Свій наступний матч Дніпро-1 проведе проти Хуста. Матч відбудеться 2 липня.
До вашої уваги відео кращих моментів товариського матчу Дніпро-1 — Севлюш:
СК Дніпро-1 – Севлюш Виноградів 5:0
Голи: Когут, 33, Бабенко, 61, Пуріта, 73, Бланко, 80, Гуцуляк, 86.
СК Дніпро-1: Кінарейкін (Мисак, 46, Крапивцов, 61), Каплієнко (Горбунов, 46), Сарапій, Адамюк, Пасіч (Пуріта), Бабенко, Когут (Хан, 83), Хан (Танчик, 46), Гаджиєв (Бланко, 46), Жданов (Гуцуляк, 46), Ківінда (Гаджиєв, 62).
Севлюш: Сидоренко (Марущинець, 65), Веждел (Черечак, 68), Гогерчак, Куделко, Русин (Мешко, 68), Василинець (Баник, 46), Чонка, Пуканич (Береш, 77), Реплюк (Логойда, 68), Дорі (Яцкуленець, 46), Чедрик (Котляр, 77).
Попередження: Бланко.