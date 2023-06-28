Україна

Команди УПЛ продовжують підготовку до старту нового сезону.

Сьогодні, 28 червня, одразу дві команди української Прем'єр-ліги провели контрольні матчі у рамках підготовки до старту нового сезону.

Дніпро-1 у своєму першому контрольному матчі на навчально-тренувальних зборах розгромив Севлюш із Виноградіва з рахунком 5:0.

Перемогу команді Олександра Кучера принесли забиті м'ячі у виконанні Когута, Бабенка, Пуріти, Бланка та Гуцуляка.

СК Дніпро-1 – Севлюш Виноградів 5:0

Голи: Когут, 33, Бабенко, 61, Пуріта, 73, Бланко, 80, Гуцуляк, 86.

СК Дніпро-1: Кінарейкін (Мисак, 46, Крапивцов, 61), Каплієнко (Горбунов, 46), Сарапій, Адамюк, Пасіч (Пуріта), Бабенко, Когут (Хан, 83), Хан (Танчик, 46), Гаджиєв (Бланко, 46), Жданов (Гуцуляк, 46), Ківінда (Гаджиєв, 62).

Севлюш: Сидоренко (Марущинець, 65), Веждел (Черечак, 68), Гогерчак, Куделко, Русин (Мешко, 68), Василинець (Баник, 46), Чонка, Пуканич (Береш, 77), Реплюк (Логойда, 68), Дорі (Яцкуленець, 46), Чедрик (Котляр, 77).

Попередження: Бланко.

В іншій зустрічі столична Оболонь обіграла Вікторію з Миколаївки з рахунком 2:0. Перемогу новачкові УПЛ забезпечили результативні удари Мороза та Краснопіра.

Оболонь — Вікторія Миколаївка 2:0

Голи: Мороз, 21, Краснопір, 73.