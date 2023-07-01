Україна

Ковалівці суттєво підписали склад.

Колос добре попрацював над підсиленням перед початком нового сезону, оформивши перехід чотирьох гравців.

Як повідомляє офіційний сайт ковалівців, Микита Бурда, Валерій Бондаренко, Андрій Цуріков та Олександр Демченко підписали повноцінні контракти.

У Бурди завершився контракт з Динамо, у Бондаренка — з Шахтарем, у Цурікова — з Олександрією, а Демченко в минулому сезоні виступав за Олександрію та Чорноморець.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сезон-2022/2023 став заключним для гравців Колоса Володимира Лисенка і Євгенія Новака. Обидва вирішили закінчити кар'єру футболістів.