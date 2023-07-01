Ковалівці суттєво підписали склад.
Новачки Колоса, фото Колос
01 липня 2023, 10:25
Колос добре попрацював над підсиленням перед початком нового сезону, оформивши перехід чотирьох гравців.
Як повідомляє офіційний сайт ковалівців, Микита Бурда, Валерій Бондаренко, Андрій Цуріков та Олександр Демченко підписали повноцінні контракти.
У Бурди завершився контракт з Динамо, у Бондаренка — з Шахтарем, у Цурікова — з Олександрією, а Демченко в минулому сезоні виступав за Олександрію та Чорноморець.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що сезон-2022/2023 став заключним для гравців Колоса Володимира Лисенка і Євгенія Новака. Обидва вирішили закінчити кар'єру футболістів.