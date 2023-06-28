Україна

Бразильський хавбек продовжить кар'єру в Україні.

Колос на своєму офіційному сайті оголосив про повернення півзахисника Дієго Сантоса.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення рф на територію України, 25-річний бразилець вирушив в оренду польському клубу Ягеллонія, після чого до азербайджанського Сумгаїту. На його рахунку 15 матчів за сезон та одна гольова передача.

Додамо, що Сантос вже встиг провести товариський матч за Колос проти Ніви Бузової (1:0).

Наступного сезону Дієго виступатиме під 11 номером.