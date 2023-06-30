Перехід футболіста перебуває на завершальній стадії.
Шахаб Захеді, twitter.com/teammellifr
30 червня 2023, 12:19
Нападник Зорі Шахаб Захеді може продовжити кар'єру на своїй батьківщині в Ірані. Про це повідомляє Team Melli.
За інформацією джерела, 27-річний іранець повинен був пройти медичне обстеження для Персеполіса, а оформлення документів знаходиться на завершальній стадії.
Зазначимо, що свою кар'єру Шахаб розпочинав саме у Персеполісі, а минулого сезону команда стала чемпіоном своєї країни.
Діючий контракт футболіста із Зорею розрахований до кінця наступного року.
Минулого сезону Шахаб провів 33 матчі у складі угорської Академії Пушкаша, де забив десять голів та віддав чотири асисти.