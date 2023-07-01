Початок заходу запланований на 17:30 за київським часом.
Руслан Ротань, фото УАФ
01 липня 2023, 14:59
Сьогодні, 1 липня, відбудеться прес-конференція головного тренера молодіжної збірної України Руслана Ротаня напередодні матчу чвертьфіналу Євро-2023 проти Франції.
Захід у Клуж-Напоці, де пройде матч молодіжної першості, розпочнеться о 17:30 за київським часом.
Нагадаємо, матч Франція — Україна пройде в неділю, 2 липня, о 22:00 за київським часом. На Football.ua буде доступна текстова онлайн-трансляція матчу.
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