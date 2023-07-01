U-21

Захисник молодіжки Іспанії прокоментував чвертьфінальний матч проти Швейцарії.

Молодіжна збірна Іспанії виграла групу B чемпіонату Європи-2023 серед юнаків віком до 21 року, у складі якої також була присутня й Україна, тому тепер готується до зустрічі проти другої команди за підсумку протистоянь у квартеті D — Швейцарії, на чвертьфінальній стадії.

Захисник та один із найбільш зіркових виконавців "Фурії Роха", Хуан Міранда, прокоментував стан команди перед прийдешнім протистоянням.

"У минулій грі Україна нас здивувала, але й не треба опускати руки.

Ми знаходимося в процесі становлення, але наразі нашою метою є подолання Швейцарії, і ми спробуємо використати всі наявні засоби для того, щоб перемогти.

Швейцарія для когось на цьому турнірі була сюрпризом, але мене не здивувало, що вони потрапили до чвертьфіналу.

Ще в березні ми грали проти них, і вони показали, якою хорошою командою є, граючи в привабливий футбол", — заявив іспанський виконавець.

Матч Іспанія — Швейцарія відбудеться 1 липня, о 22:00.